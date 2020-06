Se abrió el camino rumbo al primer título del PGA Tour en la nueva normalidad del golf.

El estadounidense Xander Schauffele lidera el field del Charles Schwab Challenge, con una tarjeta de 197 impactos (13 bajo par), pero cerca de él están Gary Woodland, Justin Thomas, Branden Grace, Collin Morikawa y Jordan Spieth (-12).



Daniel Berger y Harold Varner III –quien lideró los primeros dos días en el Club Colonial de Texas– se mantienen con un socre de -11. Incluso, el mexicano Abraham Ancer tiene opciones para este domingo (-10).

“Empecé bien con la bandera uno y dos con birdie. Es un campo que si te desconcentras, haces bogeys. Me he hecho oportunidades para birdies y eso es lo importante. Me sentí muy bien y espero mañana meter todas”, comentó el tamaulipeco, quien cerró esl sábado con 66 golpes (-4).

Ancer está igualado en la novena posición, con golfistas de la talla de Rory McIlroy, Patrick Reed, Corey Conner, Justin Rose y Bryson DeChambeau.

El primer torneo en tres meses dentro del PGA Tour no ha decepcionado con su competencia, ya que el tablero está muy abierto para la jornada final, a disputarse este domingo.

Los siete primeros jugadores en disputa por el título y un premio de 1.35 millones de dólares (de una bolsa de 7.3 mdd) han ganado, por lo menos, un campeonato dentro de la máxima categoría.

Se viene un domingo muy intenso dentro del PGA Tour.