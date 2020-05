Sabatini, de dejarse ganar para evitar las cámaras, a una vida de actriz 

Al anunciar su retiro con 26 años de edad, la extenista Gabriela Sabatini dejó a los amantes del deporte blanco con un amargo sabor de boca, debido a la precocidad de su decisión.

24 años han transcurrido desde entonces y, en su cumpleaños 50, la argentina se encuentra más cerca que nunca de las cámaras, aun cuando su época de gloria en las canchas luce cada vez más remoto.

En entrevista con Infobae, la exnúmero tres de la WTA confesó que existe la posibilidad de que en un futuro cercano se le vea en la pantalla chica, como ha sucedido con otras figuras del deporte en los últimos tiempos.

"Me enteré el otro día de que había actuado y me dijeron que estuvo muy bien. Me han ofrecido muchas veces, ahora para hacer una serie.



Si se dan las condiciones, si yo me siento cómoda, habría que ver de qué manera", apuntó, desde su confinamiento en Miami, ciudad donde se encontraba sólo para presenciar el Masters y en la que quedó 'atrapada' por la pandemia del coronavirus.

Cuestionada sobre el tipo de contenido que podría protagonizar, fue clara al señalar que estaría relacionado con su propia vida, aunque no dio detalles del tipo de producción: "Más sobre mí. Sí, me lo plantearon, vamos a ver".

Lo anterior cobra especial relevancia porque, mientras jugaba al tenis, Sabatini tenía complicaciones con las cámaras, al punto de plantearse perder los partidos a propósito con tal de no exponerse a los medios de comunicación de cara a las ultimas instancias de los torneos, situación que también recordó.

"Hablaba un poco de inglés, pero no me sentía cómoda, y además yo era muy tímida. Me costaba mucho expresarme. Muchas veces, jugando el partido, se me cruzaba por la cabeza: 'si llego a la final, voy a tener que hablar', y entonces me condicionaba un poco. Por suerte, no duró tanto. El empezar a madurar y a crecer hizo que en determinado momento fuera más fuerte el deseo de ganar", refirió.

Aunque pasa mucho tiempo en Buenos Aires, su residencia durante la mayor parte del año está en Suiza, país en el que ha adoptado al ciclismo como pasatiempo. Gracias a éste, pronto podría toparse con un peculiar ciudadano que recién adquirió una casa a cuatro kilómetros de la suya: Roger Federer.

"Está el pueblo de Rapperswil y él va a estar muy cerca de ahí, yo estoy del otro lado del puente. No es lejos, aunque va a ser difícil encontramos, porque él está siempre de temporada", dijo.

Gaby esperará en el sur de Florida para reactivar su cotidianidad, pero sabe que, con 50 años cumplidos y tras el cambio que supondrá el Covid-19, será momento de ubicar nuevos horizontes. "Ir a algunos lugares que aún no pude conocer, como la India o Marruecos", se propone, claro, sin relegar completamente la raqueta y la pelota que un día le ganaron, entre otros títulos, el cariño de la gente.

