Rony ‘Jason’ vs Edgar Díaz, por la gloria en LUX 005

Este viernes 19 de julio, el Frontón México recibirá la actividad de LUX Fight League 005, que contará con distintos combates preliminares y la estelar entre el brasileño Rony ‘Jason’ y el mexicano Edgar Díaz.

En El Universal DEPORTES platicamos con ambos artistas marciales de cara al duelo en el que se enfrentarán en la capital del país.

“Me han recibido muy bien en México, estoy muy contento y es una gran posibilidad para mostrar mi trabajo. Estoy muy motivado para que los mexicanos me vean”, señaló el sudamericano.

Aunque aseguró que tiene respeto por su rival, recalca que dentro de la jaula, él va por el nocaut en el enfrentamiento “Siempre voy al frente, busco finalizar con nocaut, al oponente lo respeto, pero yo vengo desde Brasil para darle la victoria a mi país”, agregó ‘Jason’.

Con 35 años, Rony mencionó que no conoce mucho de su rival, pero lo poco que pudo observar es que tiene potencias, por lo que no le dará comodidades para el combate “hemos trabajado junto con mi equipo durante 40 días, soy un peleador no sólo de artes marciales, sino de la vida, somos peleadores de la vida entera”.

Por su parte, el mexicano expresó que ya espera el momento para subir y realizar una gran pelea en la sede del evento, a unos pasos del Monumento a la Revolución “ya quiero subirme a la jaula y representar a México, es un honor que me hayan contemplado para el estelar y ya quiero demostrar de qué estoy hecho”.

Sobre su rival, el brasileño Jason, Edgar Díaz reconoce que es un gran oponente pero admite que no le da miedo enfrentarlo “trae una muy buena cartelera, pero eso significa que no tengamos con qué pelearle”.

Díaz reconoce que dará el máximo ante su gente “les aseguro que van a ver al mejor Edgar Díaz”.

“Lo más importante en este deporte es disfrutar lo que haces, la afición te está viendo en las gradas y es una muy buena oportunidad para dejar un legado”, puntualizó el mexicano.

Para finalizar, Díaz recalcó que dentro de la jaula olvidará el respeto y buscará la victoria ante Jason “en la jaula yo no voy a respetar a nadie, tengo que salir con la mano en alto, tengo que ir a quitarle sus récords al rival”.

