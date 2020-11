Después del accidente de Romain Grosjean, piloto de Haas, los volantes de la Fórmula Uno reaccionaron sobre lo sucedido.

Para Daniel Ricciardo (Renault), “fue una falta de respeto como repetían en las transmisiones el choque y el incendio. Fue algo muy poco considerado. La F1 es entretenimiento y lo que hicieron me pareció de mal gusto”.

Grosjean se impactó ante un muro durante la primera vuelta en Sakhir y su automóvil se incendió. Después de 27 segundos en las llamas, el francés salió con algunas costillas rotas y quemaduras en las manos y tobillo.

El mexicano Sergio Pérez, prefirió no enfocarse en lo suyo durante el GP de Bahrein, sino en mandar un mensaje positivo para la pronta recuperación del galo.

“Después de lo que pasó hoy, lo pongo en perspectiva, en lo personal era un podio más o uno menos. Lo que importa es que Romain sigue con nosotros”, comentó el tapatío (Racing Point), quien no terminó la carrera por un problema en su bólido rosa.

“Me sentí muy, muy mal al ver lo que pasó”, comentó Charles Leclerc, de Ferrari. “Creo que es la primera vez que me siento así en la Fórmula Uno, lo pude ver todo en mis espejos. Me sentí muy mal, pero me da mucho gusto que haya salido bien”.

“Fue un shock, para ser honesto. Se sintió como una película ver ese tipo de explosión y las llamas”, añadió George Russell, volante para Williams. “Por fortuna tenemos el halo, porque sin él, no sabemos qué hubiera pasado, fue muy afortunado”.

Por último, Daniil Kvyat, quien tuvo un contacto antes del accidente de Grosjean, dijo que “primero, estaba muy enojado por la manera en la que se cruzo, pero de manera inmediata, al ver lo que pasó, me dio mucho miedo por él porque vi las llamas y sólo deseé que estuviera bien”.