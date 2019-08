Peleador con un solo brazo gana en su presentación en Bellator

Cuando alguien te dice que te puede derrotar en una pelea con una sola mano, piénsalo dos veces porque es cierto.

El sábado por la noche Nick Newell a quien apodan Notorio por la falta de su antebrazo izquierdo, se presentó con un triunfo en Bellator. No es que antes no hubiera ganado, pero el resultado representa un escalón mayor a los que ya tenía desde hace 10 años cuando debutó en la artes marciales mixtas

Durante años, Newell intentó ser contratado por una compañía importante como cualquier otro peleador. En el verano de 2018 desaprovechó la oportunidad de un contrato con UFC al caer en la serie Dana White's Tuesday Night Contender Series.



Nick Newell shines in his #BellatorMMA debut #Bellator225 results: Nick Newell def. Corey Browning via submission (arm-triangle choke) – Round 1, 3:15. Newell has won 5 of his last 6 bouts. pic.twitter.com/wepuJkUouL — ON: MMA (@OnMMA) August 25, 2019

Bellator lo llamó para la noche del sábado y respondió al derrotar por sumisión a Corey Browning

Newell se ha hecho conocido por el hecho de que es un amputado congénito. Su fama ahora ira en incremento por la forma en que derrotó a Browning.

Con un puñetazo derribó a su oponente y luego lo sometió al estrangular su brazo provocando estruendosos aplausos de la multitud en Connecticut, donde es originario.



It was an honor to finally grace the @BellatorMMA cage. I'd like to thank @ScottCoker & @rich_chou for giving me the chance as well as my team @FAA_MMA @FAA_CT for allowing me to make the moment mine #NewellWorldOrder pic.twitter.com/grLuZqimYw — Nick Newell (@NotoriousNewell) August 26, 2019

"He ganado muchas peleas. Y he perdido. Y me han contado. Y he estado diciendo que todo lo que quiero hacer es pelear en las grandes ligas”, dijo

El peso ligero acumula un récord en su carrera profesional de 16 victorias y 2 derrotas

Es un luchador emocionante de ver, con 13 de sus 16 victorias en su carrera por sumisión o nocaut