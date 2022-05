El sueco Marcus Ericsson (Chip Ganassi) ganpo este domingo por primera vez las 500 Millas de Indianápolis superando en un final de infarto a Pato O'Ward, quien se quedó a un paso de coronar una jornada histórica para el automovilismo mexicano.



Ericsson, de 31 años, logró contener al mexicano en unas últimas cuatro vueltas taquicárdicas después de que hubiera perdido una amplia ventaja en el liderato por una bandera roja en el Indianapolis Motor Speedway.

Patricio 'Pato' O'ward se quedó a un paso de ser el primer piloto mexicano en ganar la emblemática carrera y coronar un domingo histórico para su país tras la victoria de Sergio Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1.

Lee también: Checo Pérez rompe en llanto durante el Himno Nacional de México tras ganar el GP de Mónaco

A battle until the very end. @PatricioOWard crosses the #INDY500 checkered flag, P2. #McLarenInMay pic.twitter.com/c6APdEbkSv

— Arrow McLaren SP (@ArrowMcLarenSP) May 29, 2022