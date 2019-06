Ocampo denuncia a Federación de Natación con Ana Guevara; FMN lo ataca

El clavadista Jahir Ocampo se quejó, mediante su cuenta de Twitter, con la titular de la Conade Ana Guevara, sobre los criterios que utilizó la Federación Mexicana de Natación (FMN) para elegir a los seleccionados que irán a competir a los Juegos Panamericanos de Lima y los Mundiales de Natación de Gwangju.

"Ana Guevara. Si se hace un análisis de resultados en el año, trayectoria y otros aspectos a evaluar en clavados para conformar la selección a Lima 2019 no entiendo cómo quedamos fuera varios atletas. No es estar de lado de nadie, es hacer lo justo. ¡Tú lo viviste Ana! ¿Qué pasa?", etiquetó Ocampo a Guevara en su cuenta de Twitter.



@AnaGGuevara Si se hace un análisis de resultados en el año, trayectoria y otros aspectos a evaluar en #clavados para conformar la selección a #Lima2019 no entiendo cómo quedamos fuera varios atletas. No es estar de lado de nadie, es hacer lo justo. Tú lo viviste Ana!

Qué pasa? pic.twitter.com/QjJ0CNm5yk — Jahir - Teniente Ochampion. (@jahir_ochampion) 11 de junio de 2019

Minutos más tarde, la cuenta de la FMN le contestó al clavadista y, en un acto atípico, le respondió ventilando que tanto él como Pacheco tenían diferencias entre sí.

"Te recordamos que este tema es directo con tu Federación. Te invitamos a preguntarle a tu entrenadora porqué propuso en la junta el sincronizado de Rommel Pacheco con Yahel Castillo y no contigo para los Panamericanos de Lima. Continúan sus problemas internos como dupla", respondió la cuenta de la FMN.

Te recordamos @jahir_ochampion que este tema es directo con tu Federación. Te invitamos a preguntarle a tu entrenadora porqué propuso en la junta el sincronizado de Rommel Pacheco con Yahel Castillo y no contigo para @Lima2019Juegos. Continúan sus problemas internos como dupla. — F.MexicanadeNatacion (@FemexNatacion) 11 de junio de 2019

Sin embargo, Ocampo volvió a responder y dejó entre ver que, Claudia Ruiz, quien es la responsable del departamento de comunicación de la FMN y quien también representa a Yahel Castillo, es la persona que está respondiendo en nombre de la Federación.

No se llegó a nada de ninguna parte y todas las palabras se fueron al aire, no importó nada. Lo importante son los resultados a raíz de eso y se demostró con las 3 platas. Con o sin "problemas internos" como lo mencionas Claudia, que no es el caso. Y no tengo nada en contra tuya", dijo Ocampo.