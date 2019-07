El gimnasta mexicano Daniel Corral entra en acción este día en los Juegos Panamericanos, Lima 2019.

Todo en veterano en estas lides, el ganador de medallas mundiales, panamericanos y centroamericanos, dice que ahora viene a Lima por algo muy especial.

"A estas alturas de mi carrera (29 años de edad) creo que es momento de replantearme muchas cosas. Es difícil de explicar, pero no me obsesiona en estos momentos una medalla".





Esto no quiere decir, "que no la vaya a buscar, quiero y sé que puedo, estoy enamorado de la gimnasia, pero busco algo interno, es difícil de explicar, pero va más allá de la simple competencia", señaló Corral.

Es algo que "sólo uno lo siente. Esto va de cara al ciclo olímpico de Tokio, pero tengo historia, desde los 16 años estoy en competencia, he hecho historia y aunque muchos no me entiendan es lo bonito del deporte, busco mi paz interior", finalizó el gimnasta mexicano.