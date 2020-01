Los primeros homenajes de para Kobe Bryant vinieron desde la duela.

A pesar de que varios jugadores no querían disputar el partido de esta tarde, Toronto y Spurs homenajearon a Bryant quien murió este día en un accidente de aeronave.

Con sus primera posesión, los Raptors dejaron agotar los 24 segundos del reloj sin hacer movimiento alguno.

Los Spurs se unieron al tributo para el exestrella de los Lakers al no disputar el balón y permitir que el público aplaudiera a Bryant.

Raptors and Spurs dribble out the 24. pic.twitter.com/Qaz4Q7ux33

— Kirk Goldsberry (@kirkgoldsberry) January 26, 2020