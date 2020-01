A través de sus redes sociales, los Lakers de Los Angeles oficializaron la participación de Dwight Howard en el Concurso de Clavadas del Juego de Estrellas de la NBA que se llevará a cabo en el United Center de los Bulls de Chicago, el próximo 15 de febrero.

Lee también : Ir a Los Ángeles, el principio del retiro: "Chicharito" Hernández

El poste de 37 años regresará a la competición en donde compitió por última vez en el 2009, cuando perdió en la final frente a Nate Robinson.

Flight is clear for takeoff to the Slam Dunk Contest pic.twitter.com/C5oTwNgK1J

— Los Angeles Lakers (@Lakers) January 22, 2020