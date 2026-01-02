Más Información
La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informa que, derivado del sismo de magnitud 6.5 registrado este viernes a las 07:58 hora local, con epicentro en San Marcos, Guerrero, se presentaron daños menores en los aeropuertos Internacional de la Ciudad de México (AICM), Terminal 2; y el Internacional de Acapulco.
En la Terminal 2 del AICM se reportan daños menores en acabados: vidrios rotos y caída de plafones, sin afectación a la operación ni a los usuarios, de acuerdo con una nota informativa de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y AFAC.
El aeropuerto capitalino reportó en su cuenta de X que "por seguridad de las operaciones del aerotrén", se realizaba la inspección física de la vía y las columnas de soporte de este medio de transporte entre terminales.
En el Aeropuerto Internacional de Acapulco se reportan daños menores en acabados del edificio terminal comercial como vidrios rotos, sin afectación a la operación ni a los usuarios.
Así como daños menores en acabados en la Torre de Control con una caída de plafón, sin afectación a los trabajadores.
La AFAC informa que se mantiene en coordinación permanente con autoridades aeroportuarias y dependencias competentes para el seguimiento de la situación y la verificación de condiciones de seguridad operacional.
