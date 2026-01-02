Más Información

Año nuevo, sismo nuevo; movimiento de 6.5 sacude centro y sur de México

Año nuevo, sismo nuevo; movimiento de 6.5 sacude centro y sur de México

Sismo en CDMX: Brugada reporta 12 lesionados tras temblor de 6.5; Alcaldía BJ registra una persona fallecida

Sismo en CDMX: Brugada reporta 12 lesionados tras temblor de 6.5; Alcaldía BJ registra una persona fallecida

Sismo en CDMX: “Nos sacó un susto porque se movió como gelatina”, relata empleado de estacionamiento público

Sismo en CDMX: “Nos sacó un susto porque se movió como gelatina”, relata empleado de estacionamiento público

Sismo hoy 2 de enero: ¿En qué estados se sintió el temblor de 6.5 grados con epicentro en San Marcos, Guerrero?

Sismo hoy 2 de enero: ¿En qué estados se sintió el temblor de 6.5 grados con epicentro en San Marcos, Guerrero?

Se activa la alerta sísmica en celulares por sismo magnitud 6.5 en la CDMX

Se activa la alerta sísmica en celulares por sismo magnitud 6.5 en la CDMX

Ataque de EU a supuestas narcolanchas que dejó sobrevivientes ocurrió cerca de Oaxaca, según Petro

Ataque de EU a supuestas narcolanchas que dejó sobrevivientes ocurrió cerca de Oaxaca, según Petro

La Agencia Federal de Aviación Civil () informa que, derivado del de magnitud 6.5 registrado este viernes a las 07:58 hora local, con epicentro en San Marcos, Guerrero, se presentaron daños menores en los aeropuertos Internacional de la Ciudad de México (), Terminal 2; y el Internacional de Acapulco.

En la se reportan daños menores en acabados: vidrios rotos y caída de plafones, sin afectación a la operación ni a los usuarios, de acuerdo con una nota informativa de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y AFAC.

El aeropuerto capitalino reportó en su cuenta de X que "por seguridad de las operaciones del aerotrén", se realizaba la inspección física de la vía y las columnas de soporte de este medio de transporte entre terminales.

En el Aeropuerto Internacional de Acapulco se reportan daños menores en acabados del edificio terminal comercial como vidrios rotos, sin afectación a la operación ni a los usuarios.

Un fuerte sismo de magnitud 6,5 sacudió este viernes Ciudad de México, reportó el Servicio Sismológico Nacional. Foto : Fernanda Rojas
Un fuerte sismo de magnitud 6,5 sacudió este viernes Ciudad de México, reportó el Servicio Sismológico Nacional. Foto : Fernanda Rojas

Lee también

Así como daños menores en acabados en la Torre de Control con una caída de plafón, sin afectación a los trabajadores.

La AFAC informa que se mantiene en coordinación permanente con autoridades aeroportuarias y dependencias competentes para el seguimiento de la situación y la verificación de condiciones de seguridad operacional.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]