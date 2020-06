Nascar presenta automóvil que correrá contra el racismo

El piloto afroamericano Bubba Wallace y Richard Petty Motorsports revelaron la nueva pintura #BlackLivesMatter para el Chevrolet que conduce en Nascar. Además de la frase #BlackLivesMatter (Las vidas negras importan), en el cofre del vehículo de pintó un puño negro entrelazado con un puño blanco.

Wallace, que ha sido franco sobre los disturbios civiles centrados en la desigualdad racial y el lugar de NASCAR en la conversación nacional, estrenará el diseño de pintura en la carrera de este miércoles.

Wallace tuvo un aporte significativo en el esquema de pintura que fue revelado en los canales de medios sociales de RPM. "Estoy emocionado por esta oportunidad de correr #BlackLivesMatter en el coche para Martinsville", dijo Wallace en un video publicado en el manejo de Twitter de Richard Petty Motorsports.

"Esta declaración que tenemos aquí. ... Manejando este coche de carreras. Estar en la televisión en vivo. Creo que va a hablar mucho por lo que de pie, pero también por lo que la iniciativa que Nascar, todo el deporte, está tratando de impulsar".

.@bubbawallace will run a special paint scheme to honor #BlackLivesMatter for Wednesday night’s race at @MartinsvilleSwy. pic.twitter.com/1axOlSsig7

— NASCAR (@NASCAR) June 10, 2020