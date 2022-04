Naomi Osaka disputará el título del Miami Open; regresa a una final después de 13 meses

La japonesa Naomi Osaka, número 77 del mundo y exnúmero 1, remontó este jueves y se impuso por 4-6, 6-3 y 6-4 a la suiza Belinda Bencic (n.28), lo que le permitió clasificarse para la final del torneo de Miami.

Osaka triunfó ante Bencic en dos horas excatas y su rival en la final será la ganadora de la semifinal entre la polaca Iga Swiatek (n.2) y la estadounidense Jessica Pegula (n.21).

Tras el deslucido paso por Indian Wells, cuando se despidió en segunda y entre lágrimas por el insulto de un aficionado, Osaka ha vuelto a jugar su mejor tenis en Miami y peleará este sábado por el primer título de su carrera en el cemento de Florida.



Naomi is

@naomiosaka comes from a set down to defeat Bencic and reach her first final since the 2021 Australian Open!#MiamiOpen pic.twitter.com/vaV9gWltTS

— wta (@WTA) March 31, 2022