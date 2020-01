Mr. Niebla era mi amigo: Shocker

Jair Soria le debe mucho a Mr. Niebla y lo acepta. El llamado ´Rey del Guagancó' lo desenmascaró en el ya lejano 1999 y le abrió la puerta a la idolatría como el ´Mil por ciento guapo'. Desde entonces, Shocker ya no es el mismo. Desde el pasado 23 de diciembre tampoco lo es, ese día perdió para siempre a su amigo Efrén, el verdugo de su incógnita, el 'culpable' indirecto de su fama.

Este viernes, aquella capucha volvió a cubrir el rostro de Shocker. El motivo, homenajear a Mr. Niebla, un mes después de su muerte. "La verdad me sentí incómodo, ya son 20 años que me la ganó, pero había que honrarlo de la manera, que la gente recordara cómo fue nuestra vida, cuando fuimos campeones nacionales de parejas y después nuestra rivalidad. Creo que sale ganando el público, pero con nada, con nada se cubre la pérdida de un ser humano".

También puedes leer: Mr. Niebla se queda en mi corazón: Rey Bucanero

En medio de una arena pletórica, el grito de 'Shocker, Shocker' cimbró la arena como hace mucho tiempo no pasaba, un flachazo de idolatría como homenaje invisible a su amigo Mr. Niebla. "Estoy muy emocionado por esta gran función y logramos un triunfo que necesitábamos brindarle a un señorón de la lucha libre, a un personaje que dejó toda una vida arriba en el ring". Gracias al bello público, gracias Mr. Niebla por todos los buenos momentos, por las grandes batallas y que tengas un gran tránsito a donde vayas".

La nostalgia pegó fuerte. No hubo muchas sonrisas, el luto no se ha ido y el recuerdo duele. "Me quedo con todo, compartir el ring, el vestidor, sus acciones. Su esencia, que es lo que se extraña de la gente, el verlo llegar, escucharlo gritar. Me siento privilegiado porque dejamos muy clara nuestra amistad. Los amigos se cuentan con la mano y él era mi amigo".



Foto: Especial