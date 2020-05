Durante varios años el mundo del deporte ha utilizado una imagen de Michael Jordan llorando como un meme para burlarse de alguna situación dentro de un campo.

Sin embargo el octavo capítulo de The Last Dance mostró la vulnerabilidad que también tiene el considerado mejor basquetbolista de la historia.

La serie dio una mirada única de cuando Jordan llevó en 1996 a los Bulls a su cuarto campeonato al derrotar en la Finales a los Supersonics de Seattle. El logro provocó que Mike se aferrara a una pelota en el piso del vestuario y soltara en llanto.

Ese título no sólo marcó el primero desde la muerte de su padre — James Jordan fue asesinado en 1993, pocos meses antes de que Jordan anunciara su primer retiro e hiciera el breve salto al beisbol, sino que Jordan también aseguró la victoria en el Día del Padre. Naturalmente, estaba completamente abrumado por las emociones.

This scene had us in tears. We have never heard the audio of MJ crying from this 24-year-old footage. #TheLastDance pic.twitter.com/1fUbzGRZYa

— Ballislife.com (@Ballislife) May 11, 2020