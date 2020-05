Masters de 1997, el torneo que revolucionó la carrera de Tiger Woods

Tiger Woods con 21 años de edad llegó por primera vez al Augusta National Golf Club, con la ilusión y esperanzas de hacer un buen torneo en el lugar donde se forjan las grandes leyendas.

Tan solo un año antes había decido iniciar su carrera como profesional; con especial nerviosismo comenzó su participación en la primera ronda, registrando 40 golpes durante los primeros 9 hoyos, un récord negativo para alguien que terminaría como ganador del Masters. Pero alcanzó a recomponer el camino y finalizó esa ronda con 70 golpes, tres tiros detrás del líder John Huston.

De a poco fue impresionando a jugadores experimentados que se miraban incrédulos ante el talento y destreza en cada swing del joven Woods, que para la segunda y tercera ronda ya terminaba como el mejor (con 65 y 66 golpes, respectivamente).

El día final del torneo, el domingo 13 de abril de 1997, Tiger Woods era auténtica sensación y era sumamente ovacionado por todos los presentes. Desde el hoyo 13, conseguía una cómoda ventaja de 10 golpes sobre el segundo lugar, hasta ese momento Tom Watson.

Su performance sobre el green era simplemente espectacular. Tiger no solo estaba derrotando a las grandes figuras de aquél año, sino que los ponía en evidencia al terminar con récord de doce golpes de diferencia con el subcampeón Tom Kite, con lo que despedazaba los nueve golpes establecidos por Jack Nicklaus en 1965.

Woods logró romper 20 récords e igualar 7 en esa edición del Másters de Augusta, entre los principales están:

• Total de 270 golpes, mejorando el récord anterior de 271 establecido por Jack Nicklaus

• Se convirtió en el ganador más joven del Masters, con 21 años y 104 días; que a la fecha sigue vigente

• Logró conseguir el score más bajo de la historia de este torneo: 18 bajo par

• Más amplio margen de victoria: 12 golpes

• Es el único en ganar el Masters en su primera presentación como profesional Desde entonces Tiger Woods ha conseguido levantar en 15 ocasiones los títulos de los Majors más importantes y prestigiosos en la escena del golf profesional, el último en 2019, marcando un hito en su carrera como profesional.

• Masters de Augusta en 5 ocasiones: 1997, 2001, 2002, 2005 y 2019 • US Open en 3 ocasiones: 2000, 2002 y 2008 • British Open en 3 ocasiones: 2000, 2005 y 2006 • PGA Championship en 4 ocasiones: 1999, 2000, 2006 y 2007

From a son hugging his father, to a father hugging his kids, there was no way to script Tiger's extraordinary return. #MastersRewind pic.twitter.com/IqdSld3q9Z

— The Masters (@TheMasters) April 12, 2020