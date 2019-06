María Rodríguez ganó el primer medio maratón de la Mujer Zapopan

El primer medio maratón de la Mujer Zapopan fue un éxito deportivo y social, al convocar en las principales calles de la ex Villa Maicera, dos mil 500 participantes y otros dos mil quinientos acompañantes hicieron de esta justa atlética una fiesta en toda la extensión de la palabra.

La ganadora fue Dulce María Rodríguez quien cruzó la meta con un tiempo de 1h 25m 17s, dejando en segundo lugar a la sorprendente Margarita Quintero quien le dio pelea hasta el kilómetro 19 y acabó la ruta con un 1h 27m 56s, el tercer sitio fue para María Noyola con un 1h 29m 57s.

Pese a ganar esta justa atlética en la calle principal de Zapopan, Dulce María se dijo triste, porque ella tenía otras expectativas para esta competencia.

“Pues estoy un poco molesta conmigo misma, yo venía por el récord de esta carrera, pero se me fue el tiempo. Hubo algunos contratiempos, que no puedo usar como pretexto, simplemente no fue mi mejor tarde”, dijo Dulce María después de cruzar la meta a un costado de la presidencia Municipal.

¿El sol fue un enemigo principal?

“Sí, estuvo muy fuerte el sol, pero no lo puedo usar como pretexto, ya sabíamos cómo estaba el clima en la ciudad en los últimos días, pero no puedo usarlo como pretexto.

La altimetría estuvo buena, siempre es así en estas partes de Zapopan y Guadalajara, pero no me puedo ir satisfecha”, dijo Dulce María.

Por su parte, la sorpresa de esta carrera la dio Margarita Quintero, quien es una reconocida atleta del estado, pero no estaba presupuestado que le diera tanta pelea a Dulce María.

“Estoy muy contenta, no supe al final donde se me fue, pero yo sabía que no podía ganar. No venía a ganar, vengo saliendo de una lesión, todos los corredores sufrimos de lesiones, por lo que no que esperaba ganar, me siento contento por esta gran carrera, porque hubo una gran participación de las mujeres de Zapopan y Guadalajara.

LOS TIEMPOS OFICIALES

Dulce María Rodríguez 1h25m17s

Margarita Quintero 1h27m56s

María Noyola 1h29m57s

