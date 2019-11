El piloto indonesio de motociclismo, Afridza Munandar, falleció en un accidente durante una carrera en la que chocó con otro piloto, durante la Asian Talent Cup, que se desarrollaba en el circuito de Sepang, Malasia

Munadar, de apenas 20 años y uno de los pilotos más destacados de su país, chocó en la vuelta diez con el piloto japonés Shinji Ojo, quien quedó tendido en el asfalto y fue trasladado consciente a un hospital mediante una ambulancia.

El indonesio no corrió con la misma suerte. Fue atendido de emergencia en la misma pista, posteriormente ser trasladado en estado crítico a un nosocomio de Kuala Lumpur, la capital Malasia, donde finalmente perdió la vida.



We want to express our sadness for the passing of the Indonesian rider of the Idemitsu Asia Talent Cup, Afridza Munadar.

All the Idemitsu Honda Team Asia would like to send our condolences to Afridza's family and friends. pic.twitter.com/3QUjI4zKeZ

