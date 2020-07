Ser parte de una dinastía famosa en la lucha libre, no libra a Blue Panther Jr. de los aprietos que ha provocado la pandemia de Covid-19 a la población en general, y al gremio de la lucha libre en particular.

Sin embargo, nada lo ha hecho claudicar y romper las reglas de confinamiento y prevención sanitaria, así haya tenido que sacrificar algo de condición física en esta época. "La realidad es que me siento preocupado porque todo está parado, porque no sabemos qué va a pasar con la lucha libre. Al llegar a la arena es triste ver un lugar lleno de magia así, da tristeza verla sola, no poder acercarte al ring y ponerte la máscara, pero no para luchar".

Le molestan aún más, las acciones que algunos compañeros realizan y ponen en riesgo a la población. "Hay quien está denigrando a la lucha libre. Todos estamos desesperados, pero no es válido abusar de la lucha libre, que te vuelvas un vividor de ella. He aprendido a valorar a mi familia, mi vida, mi salud, despertar y estar completo. A lo mejor nos faltan muchas cosas, pero hay gente que ya no está y eso debe valorarse".

Durante este tiempo alejado del mundo del pancracio, descubrió que ama más a la lucha libre de lo que pensaba. "Me mantengo en condición (física) de milagro, porque ha sido complicado desarrollar eso. Tal vez la estampa (de luchador) la conservo, pero creo que no es el momento para entrenar, sino para cuidarnos y a la gente que está a nuestro alrededor. Ya no da coraje, sino tristeza por las personas que no se preocupan por los demás. Mi casa es para descansar, así que no entreno mucho, estoy más pensando en cuidarme y cuidar a mi gente".

SIN 'TIRAR LA TOALLA'. Hace tiempo que aprendió que rendirse no es opción. Lo hizo, cuando estuvo a punto de quitarse la máscara ante la presión que significaba el nombre que heredó.

"En el momento que quise 'tirar la toalla', mi padre me dijo que soy una persona que le gusta luchar por sus sueños, pero que a veces soy desesperado. Me dijo que me apoyaba pero era mi decisión. Lo pensé un tiempo y me di cuenta que no podía derrotarme y tenía que portar este nombre con orgullo. Uní más a la persona con el personaje de Blue Panther y ahora sé que no voy a rendirme".

Leer más: Realizan pruebas del VAR en el estadio del Mazatlán FC

En el encierro, también ha podido visualizar un poco de lo que le espera en el futuro. "Voy a regresar más maduro al cuadrilátero, y aunque no depende de mí, sé que me gustaría tocar el lado oscuro de la lucha libre (bando rudo). Mientras tanto, seguiré explotando esa parte, ser un un rudo técnico porque el cambio de esquina es decisión de otras personas".

Así como las rivalidades que construyó su padre y en las que no quiere verse involucrado con otros herederos. "No quiero colgarme de ellas. Quiero que me recuerden por mis logros. No sé si sea pronto o tarde, pero quiero prepararme para cuando llegue la oportunidad estar listo. No se ha cuajado un buen pique, tengo a muchos en la mira pero sé que podré explotar cuando ese momento llegue".

En su futuro se ve retando a luchadores estrellas y para lograrlo, ha superado temores que detenían su crecimiento. "En su momento le tenía miedo a los 'matchs' relámpagos, pero con el tiempo y la madurez puedo decir que son las mejores luchas que me pueden poner, sobretodo en mi caso, por el peso (prestigio) que traigo de mi padre. Me gustaría enfrentar al Último Guerrero, sería de ensueño que estuviera su campeonato en juego".

Hablando de cetros, los de parejas de la Arena Coliseo también se le antojan para su cintura, "creo que pueden estar al nivel de cualquier campeonato en el CMLL, igual me gustaría uno de tercias junto a mi padre y hermano. Sé que vienen grandes cosas para los Panther", sentenció.