Llega la 4ª edición de ROG EFEST a la CDMX

ROG EFEST, el espacio de difusión e innovación del mundo gamer, se realizará este 20 y 21 de diciembre en el Frontón México. Este año se tiene una bolsa acumulada de $100 mil pesos en premios en los diferentes torneos.

En ROG EFEST, el fanático de los videojuegos puede vivir diferentes experiencias dentro del mundo de los deportes electrónicos en el país: desde participar en los torneos, conocer el más integral ecosistema gamer hasta celebrar a algunos de los mejores equipos que compiten en las finales mexicanas de esports más importantes del año.

“En ASUS seguimos con nuestro compromiso de impulsar el gaming en México a través de Republic of Gamers (ROG), ya sea a través de las innovaciones que integramos en nuestros equipos de cómputo y periféricos como un ecosistema integral. Queremos impulsar este tipo de eventos en los que más personas se sumen al Competitive Gaming, vivan este tipo de experiencias y se motiven a seguir luchando por hacer del gaming una profesión”, comentó Francisco Miranda, Director de Marketing de ASUS México.

Durante el evento se llevarán a cabo las finales organizadas por la Liga Mexicana de Videojuegos, como: Rainbow Six, Fornite y Free Fire. Además, habrá torneos de: League of Legends, FIFA 2020, Magic: The Gathering Arena. Super Smash Bros Ultimate, VR Dance Central y VR Racing Project Cars.

“Para esports Latam es un orgullo seguir colaborando con ASUS con su misión de impulsar el gaming competitivo en México, el evento ha crecido mucho desde la primera edición y para el ROG EFEST 2019 incrementamos los accesos, las experiencias dentro del mundo gamer y la participación en los distintos torneos de esports”, expresó Irving Velázquez Leyva, director de Esports LATAM.