Mala fortuna para Lewis Hamilton en la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Austria.

El piloto británico perdió el control de su monoplaza tras la curva 7 del Red Bull Ring y su monoplaza se impactó contra las barreras.



Toda la parte derecha del Mercedes del piloto que porta el 44 quedó deshecha, por lo que la gente de la escudería tendrá mucho trabajo para tener el auto listo.

Todo esto sucedió en la Q3, donde se pelea por la Pole Position del GP austriaco.

Hamilton is out of the car after going into the barriers at Turn 7#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/Xx8Yo3IG2f

— Formula 1 (@F1) July 8, 2022