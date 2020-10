Con 91 victorias en la Fórmula Uno, el británico Lewis Hamilton igualó el récord de Michael Schumacher y va por una más.

Schumi se retiró hace ocho años y dejó un par de marcas que parecían imposibles, pero de 2007 al presente, 14 temporadas como piloto y dos escuderías —McLaren y Mercedes—, el británico mantuvo su máximo nivel para por fin alcanzarlo.

Hamilton necesito 261 carreras para llegar a 91 victorias; Schumacher requirió 247 en 16 campañas. El inglés sumó 21 triunfos con McLaren y el resto con Mercedes; el alemán 19 con Benetton y 72 con Ferrari.

Lee también: Lewis Hamilton gana el GP de Eifel e iguala en triunfos en F1 a Michael Schumacher

Durante su trayectoria, el británico acumula 96 pole positions, mientras que el germano 68. De sus partidas desde el primer lugar de la parrilla, Hamilton ha ganado 56 (58 por ciento), mientras que Schumacher, 37 de 68 (54%).

Después de ganar su última carrera, en el GP de China de 2006, todavía corrió otras 60 carreras, cuando hizo su regreso para correr con Mercedes, que apenas comenzaba a darse un nombre dentro de la máxima categoría.

Hamilton todavía no tiene contrato para el 2021, pero parece no tener prisa, sólo quiere llegar a los siete campeonatos mundiales para campaña y empatar otra marca del alemán.

A record we could barely imagine would one day be matched.

Lewis Hamilton equals the legendary Michael Schumacher's win tally, earning a special prize from Michael's son, Mick #EifelGP #F1 pic.twitter.com/3B2SFE4JKe

— Formula 1 (@F1) October 11, 2020