La carrera de Kobe Bryant no estuvo exenta de polémicas. En 2003 fue acusado de agredir sexualmente por una empleada de un hotel en Colorado.

Sin embargo, los cargos fueron retirados cuando la joven, en ese entonces de 20 años de edad, se negara a testificar contra la estrella de los Lakers de Los Ángeles.

El exbasquetbolista, quien vivía su mayor gloria en la NBA tras ganar tres campeonatos, se disculpó en un comunicado.

“Quiero disculparme con la mujer involucrada en este incidente. Quiero disculparme por mi comportamiento esa noche y por las consecuencias que sufrió. […] Aclaro que no cuestiono sus motivos, no se le pagó ni un centavo. Ella acordó que su declaración no será utilizado en un caso civil. Reconozco que ella no ve o vio el incidente de la misma manera que yo. […] ella no tenía consentimiento del encuentro [...]”, publicó Kobe en 2004.

Durante las acusaciones, los principales patrocinadores de Bryant, como Nike, McDonalds y otras empresas, cancelaron sus contratos.

El incidente ocurrió en el hotel Lodge & Spa, mientras se recuperaba de una lesión. Sin embargo, después de varios meses de investigaciones, se retiraron los cargos.

De acuerdo con sus abogados, la joven ocultó deliberadamente la prueba de uno de los exámenes realizados por los forenses que indicaban que las heridas genitales no corresponden a una violación.

Bryant se disculpó también en una conferencia de prensa, junto a su esposa, Vannesa, quien lo perdonó por la infidelidad.

“Black Mamba” retornó a las actividades con los Lakers y sus patrocinios regresaron.