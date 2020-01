Kyrgios y Nadal recuerdan a Kobe Bryant en su partido en Australia

Nick Kyrgios, el polémico tenista australiano, le rindió un homenaje a Kobe Bryant, basquetbolista fallecido ayer junto a su hija Gianna de 13 años en un accidente de helicóptero al vestir la casaca 8 de los Lakers,la primera que utilizó Bryant como profesional, al presentarse en la cancha central para su duelo contra Rafael Nadal por los cuartos de final del Abierto de Australia.

Kyrgios es un gran fanático de la NBA y ha dicho en varias oportunidades que le hubiera gustado dedicarse a ese deporte.

El australiano, que perdió el juego ante Nadal 6-3, 3-6, 7-6 (8) y 7-6(4) en tres horas y 38 minutos, solo utilizó la camiseta, que es de la misma marca que su patrocinador oficial, durante el calentamiento.

Leer también: Las emotivas portadas por el fallecimiento de Kobe Bryant

Goosebumps!@NickKyrgios & @RafaelNadal take a stroll down the 'Walk of Champions' which will lead them to tonight's battle ground: @RodLaverArena. #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/S38azQSFha

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2020