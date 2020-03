Jahir Ocampo a la Copa del Mundo; Celaya y Castillo quedan fuera

Jahir Ocampo tuvo una actuación dominante en el trampolín de tres metros individual para ganar el selectivo interno de clavados, para obtener su pase a la Copa del Mundo de Tokio 2020, competencia en la que quedó fuera Yahel Castillo y Juan Celaya, quienes habían asistido a la Serie Mundial de Montreal.

"Hace mucho tiempo no me sentía tan cómodo como en una competencia como la de hoy", sostuvo Ocampo, quien registró 509.35 unidades, tras la competencia. "Superé los 500 puntos, como hace tiempo no lo hacía".

El mexiquense tuvo una actuación dominante. Ganó la fase preliminar y repitió su rendimiento en la final, en la que le sacó 32 puntos de diferencia a Rodrigo Diego (467.30), quien se quedó con el segundo puesto y la plaza restante para la Copa del Mundo.

Lee también: Liga FAM anuncia suspensión de la temporada por Coronavirus

Juan Celaya, el subcampeón panamericano, tuvo una irregular competencia que lo dejó fuera del certamen, al igual que Yahel Castillo, quien perdió el ritmo de competencia a la mitad de ésta, luego de tirar un clavado en el que perdió la vertical.

La mancuerna integrada por Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez se quedaron con el pase en la modalidad de clavados sincronizados femenil desde la plataforma de 10 metros, en una prueba que apenas tuvo tres parejas en competencia.

"Hoy incluimos la mayoría de los clavados que hicimos en la Serie Mundial de Montreal. Tenemos tiempo para corregir y mejorar", sostuvo Orozco.