Hamilton consigue su sexto campeonato de F1

Lewis Hamilton es seis veces campeón de la Fórmula Uno. El británico está a un título más de emular a Michael Schumacher.

Fue una tarea fácil para el piloto de Mercedes, quien la semana pasada, con su victoria en el Gran Premio de México, prácticamente amarró su corona.

El octavo lugar era suficiente, pero el inglés quería festejar su gloria desde el podio del Circuito de las Américas y lo consiguió.

Con el segundo lugar en el GP de Estados Unidos, Hamilton cerró otro campeonato. Valtteri Bottas, su coequipero, ganó la carrera y Max Verstappen (Red Bull) quedó tercero.

Lewis se separó de Juan Manuel Fangio, primero en alcanzar los cinco campeonatos mundiales de la Fórmula 1.

Ya son seis campeonatos para Hamilton, favorito para repetir la corona en la próxima temporada, que lo empataría con Schumacher. Además que, en el contrato, al inglés todavía le restan un par de campañas más en Mercedes, para convertirse en el máximo ganador.

Lewis se coronó en F1 en 2008, 2014, 2015, 2017 y 2018, un dominio completo de él y Mercedes.



.@ValtteriBottas wins in Austin!

The Finn beats his team mate, Lewis Hamilton with Max Verstappen taking third

#USGP #F1 pic.twitter.com/dBIBYdl93y

— Formula 1 (@F1) November 3, 2019