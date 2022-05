Más de cuatro décadas en la lucha libre después, el luchador Fuerza Guerrera está listo para cumplir la promesa de retirarse de los cuadriláteros.

Diciembre del año 2021 había sido la fecha pactada para hacerlo en la Arena México. La pandemia y su deseo de retirarse abrazado por el aplauso y reconocimiento de los aficionados que lo mantienen vigente en el pancracio, postergaron el momento, pero la cuenta regresiva está por iniciar.

"Prometí que me iba a retirar en diciembre del 2021 pero no se pudo, pero soy una gente de palabra y el personaje merece que se despida en grande, porque el nombre no es mío, es de la gente y hacerlo a puerta cerrada no era lo mejor", asegura el enmascarado.



Septiembre o diciembre del 2023 marcará si cita final con el enlonado, pero antes, recorrerá todas las plazas que lo vieron crecer como profesional. El próximo 20 de mayo en la Arena México, arrancará su última travesía luchística.

"Quiero tener presencia en las diferentes plazas de la empresa, y si me da tiempo de saldar algunas deudas con compañeros en el ring, lo haré, quiero irme muy contento de la lucha libre profesional", agrega, quien descarta que lo llamen leyenda, aunque su longevidad y sus hazañas dicten que lo es.

"Leyenda, no soy. Quiero pasar a la historia como una persona común y corriente. En la lucha libre hay muchos personajes que han sido forjados a base de publicidad o herencia, los que se jactan de ser lo máximos ídolos de la lucha libre. Tengo cuarenta y dos años como profesional y quiero ser un ejemplo de que cualquiera que lo intente y trabaje, puede llegar a estas alturas", remató el también conocido como 'Mosco de la Merced'.