Fuertes lluvias afectan primera ronda del Mayakoba Classic

Las condiciones climatológicas evitaron que la primera ronda del Mayakoba Classic se disputara de acuerdo con lo agendado.

Fuertes lluvias han provocado que el torneo caribeño —programado para arrancar a las 7:00 horas tiempo local (6:00 del Centro de México— se atrase hasta el mediodía en la Riviera Maya.

En los últimos días, el clima en Playa del Carmen ha evitado que el calendario se lleve de manera puntual. Las rondas de prácticas fueron reagendadas y, ahora, el certamen se atrasó.



ATENCIÓN

5 hour delay due to heavy rain, first Tee Time will be at 12:00 pm. See you then!

5 horas de retraso por cuestiones meteorológicas, primer Tee Time será a las 12:00 pm, los esperamos!

— Mayakoba Golf Classic (@MayakobaGolf) November 14, 2019