La Fórmula 1 pospone tres carreras más, incluyendo el Gran Premio de Mónaco, debido a la epidemia de coronavirus.

Los Grandes Premios holandeses y españoles, previstos para principios de mayo, también fueron aplazados por el órgano de gobierno de la FIA.

Las primeras siete carreras de la temporada se han pospuesto, con los organizadores diciendo que sólo comenzarán el campeonato de 2020 "tan pronto como sea seguro hacerlo".

BREAKING: The Dutch, Spanish and Monaco Grands Prix have been postponed due to the global coronavirus #F1 https://t.co/jWGUra72Ok

— Formula 1 (@F1) March 19, 2020