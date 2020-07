Mick Schumacher, de PREMA Racing, perdió la oportunidad de subirse al podio del Gran Premio de Steiermarck de la F2, debido a un atípico problema mecánico; Christian Lundgaard, del equipo ART, se llevó la gloria.

En la vuelta 14, de las 28 pactadas en el Red Bull Ring de Spielberg, Mick marchaba en el tercer lugar cuando el extintor de su monoplaza se abrió y la espuma salpicó.

Con la visión en apuros, pese a los esfuerzos de limpiar el químico del casco, el hijo del legendario Schumacher no tuvo más opción que dirigirse a los Pit Stop y abandonar.

Pero ¿por qué sorprendió este incidente mecánico?

La explicación, en palabras de Mick, es porque “estadísticamente, una vez cada 10 años, puede suceder que una pieza de goma de los neumáticos golpee este pequeño interruptor de emergencia que enciende el extintor de incendios”.

Pero el ánimo del joven Schumacher aparentemente no está mermado, pese al abandono de la segunda fecha. Cabe recordar que la semana pasada tuvo un destacado inicio de temporada en la F2, con un cuarto lugar, en el mismo circuito de Austria.

“Realmente desafortunado, pero nuestro ritmo de carrera fue fuerte nuevamente”, remató Mick, quien ya mira hacia el próximo fin de semana, por el Gran Premio de Hungría (18 y 19 de julio).

Mick Schumacher loses a podium, because his fire extinguisher goes off. Unbelievable. pic.twitter.com/KlgERNKaR7

— Vincent Bruins (@VincentJBruins) July 12, 2020