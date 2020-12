Max Verstappen, piloto de Red Bull, triunfó en el Gran Premio de Abu Dhabi, la última fecha de la temporada 2020 de la Fórmula Uno.

El neerlandés dominó sobre el circuito de Yas Marina de principio a fin; los Mercedes, Valtteri Bottas y Lewis Hamilton, respectivamente, lo acompañaron en el podio.

El mexicano Sergio Pérez (Racing Point) abandonó temprano la carrera, por fallas en su automóvil rosa y dijo adiós, por lo pronto, a la F1. Checo venía de ganar en el GP de Sakhir, pero ahora su bólido no aguantó este domingo.

A pesar de su salida, el tapatío se quedó con el cuarto lugar en el campeonato de volantes, con 125 puntos, su mejor rendimiento en 10 años dentro de la máxima categoría del automovilismo. Al tricolor ahora sólo le queda esperar si Red Bull quiere llevárselo.

Lee también: Checo Pérez abandona el Gran Premio de Abu Dhabi. ¿Así será su adiós en la F1?

Sin embargo, por el abandono de Pérez, Racing Point perdió el bronce en el campeonato de constructores, al ser superado por McLaren.

Fue una carrera limpia en Abu Dhabi, con el mexicano como el único volante que no concluyó las vueltas completas en el adiós del 2020.

Hamilton, quien regresó tras superar el Covid-19, terminó en la tercera posición, por lo que festejará con champaña, con su séptimo campeonato y a la espera de renovar su contrato con Mercedes.

He started P1, and finishes P1 @Max33Verstappen wins the final race of 2020! #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/eqON8Z92wB

— Formula 1 (@F1) December 13, 2020