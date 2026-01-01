Más Información
Capturan a Pedro Inzunza "El Sagitario" tras fuerte operativo en Culiacán; lo señalan como operador de "El Chapo Isidro"
Sheinbaum desea feliz año a las familias mexicanas; “me seguiré dedicando en cuerpo y alma por el bien de todos”, asegura
SIP denuncia intimidación y criminalización de periodistas mexicanos; “Acusaciones judiciales no deben ser instrumento para silenciar voces”
Presuntos integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima intentan descarrilar tren de carga en Guanajuato; planeaban robar mercancía
Concierto de fin de año: todo lo que debes saber para dar la bienvenida al 2026 en Paseo de la Reforma
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que más de 250 mil personas disfrutaron del concierto de música electrónica que se organizó en el Paseo de la Reforma, para despedir el 2025.
Al hacer el conteo para recibir el nuevo año, frente a miles de personas que se dieron cita en el evento musical, la mandataria capitalina deseó bienestar y amor para los capitalinos en este año que inicia.
“Mucho amor, mucho bienestar, mucha felicidad en esta ciudad de derechos y libertades. ¡Muchas felicidades!”, afirmó la mandataria, acompañada por la secretaria de Cultura de la CDMX, Ana Francis López Bayghen.
Lee también: Año Nuevo 2026: ¿abrirán los bancos el 31 de diciembre y 1 de enero en México?
Celebración del Año Nuevo 2026 en la glorieta del Ángel de la Independencia. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ
Celebración del Año Nuevo 2026 en la glorieta del Ángel de la Independencia. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ
Celebración del Año Nuevo 2026 en la glorieta del Ángel de la Independencia. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ
alm
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]