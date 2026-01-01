La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que más de 250 mil personas disfrutaron del concierto de música electrónica que se organizó en el Paseo de la Reforma, para despedir el 2025.

Al hacer el conteo para recibir el nuevo año, frente a miles de personas que se dieron cita en el evento musical, la mandataria capitalina deseó bienestar y amor para los capitalinos en este año que inicia.

“Mucho amor, mucho bienestar, mucha felicidad en esta ciudad de derechos y libertades. ¡Muchas felicidades!”, afirmó la mandataria, acompañada por la secretaria de Cultura de la CDMX, Ana Francis López Bayghen.

Celebración del Año Nuevo 2026 en la glorieta del Ángel de la Independencia. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ

alm