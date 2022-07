Una de las imágenes más impactantes que ha dejado el Gran Premio de Gran Bretaña fue el gesto del piloto local George Russell con el chino Guanyu Zhou tras el choque al arranque de la carrera.

La edición 2022 de la tradicional carrera inició con un aparatoso accidente en el que el monoplaza del asiático salió con la peor parte, ya que se elevó, rodó por la pista y se impactó en la malla de protección.



Russell fue uno de los involucrados en la colisión, no tuvo problema alguno y de inmediato salió de su Mercedes para correr y llegar al lugar donde Zhou estaba para auxiliarlo.

La imagen de inmediato se viralizó y se catalogó a Russell como un salvador.

this was George and the marshalls moments after getting to Zhou pic.twitter.com/Iw5sBNtVuT

george russell was an absolute KING for giving zero fucks and jumping out of his car to check on zhou pic.twitter.com/6S2We0BMZK

— andy (@iiiuminateandy) July 3, 2022