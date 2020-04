eSports: Los premios millonarios de los gamers

Los eSports o deportes electrónicos han tenido una creciente popularidad en los últimos años, en países de Asia y Europa han tenido un auge importante con la celebración de torneos y campeonatos que son transmitidos por diversas plataformas de streaming.

Entre los títulos con mayor número de aficionados se encuentran League of Legends, Dota 2, Fornite, Counter-Strike, Rocket League y Overwatch.

Estos son los gamers con mayores ingresos en el último año, de acuerdo al portal especializado eSports earnings: Los primeros cinco lugares son ocupados por los pro players del juego de batalla Dota 2.

En primer lugar está el finlandés de 27 años Jesse 'JerAx' Ainikka, que logró 3.1 millones de dólares en prize pools, con acumulado de 6.4 millones de dólares.



We miss you @iamJERAX...

Get to really know him here: https://t.co/mkh2UsvAWB pic.twitter.com/OHCpTA52Lj

— Red Bull Gaming (@redbullgaming) April 2, 2020