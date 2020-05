El Hijo del Dr. Wagner Jr. dobla a Atlantis en el FIFA

Después de muchos años de estar alejadas, las dinastías Wagner y Atlantis volvieron a chocar, y, aunque esta vez no midieron su técnica en un cuadrilátero, si lo hicieron a través de los controles del FIFA, en un partido cerrado que terminó 2-1 a favor del Hijo de Dr. Wagner Jr. sobre el heredero del Ídolo de los Niños, quien tras el partido, prometió buscar una revancha pero ahora sobre el enlonado de la Arena México.

"No te tengo en el ring, pero en el FIFA te voy a demostrar quién es el mejor", le había advertido Wagner a su enemigo y se la cumplió.

El encuentro fue una de las semifinales del 'Wagner Champions eCup', así que el joven galeno, quien portó los colores del Real Madrid y tuvo la suficiente habilidad para doblar al Bayern Múnich dirigido por el científico, ya espera rival para definir el torneo.

"Ahora me gustaría los Wagner contra los Atlantis, así que me encantaría entrar al Consejo, nada más para darte en la madre", atizó el maloso.

El primer tiempo fue cerrado y sin muchas emociones, así que hubo oportunidad para recordar algunas hazañas de la infancia entre ellos. "Jugábamos futbol en la Arena México, nuestros padres eran rivales pero de eso no éramos conscientes y disfrutábamos estar en ese lugar", compartió el médico.

Momento que no desaprovechó el coliseíno para recordar que "te hacia dos, tres túneles. Pero pagó cara la burla, ya que al minuto 52, Wagner se puso vivo y tras un descuido de la zaga científica abrió el marcador con gol de Karim Benzema.

Atlantis sacó el lado rudo y tras distraer a su rival, emparejó las acciones al 80', por conducto de Serge Gnabry. Pero siete minutos más tarde se volvió loco en los controles y le entregó el balón a Benzema, quien liquidó las acciones.

"La verdad es que esta rivalidad es un clásico, y sabes que cuando el rival se descuida puede pasar todo, ahí te espero. Estamos ansiosos de volver a luchar, pero mientras tanto, les brindamos esto para que se entretengan. Esta vez me quedé en las semifinales, me ganó en el FIFA pero quiero en el futuro un mano a mano, y por qué no después, su máscara", remató el técnico.

