Coronavirus: Quitan aros de basquetbol en canchas de Nueva York

El estado de alerta en Estados Unidos, debido a la pandemia de coronavirus, ha hecho que la ciudadanía sea testigo de medidas extremas y drásticas... pero también raras.

En redes sociales, una usuaria de Twitter exhibió el actuar de las autoridades en Nueva York, una de las ciudades con más movimiento de personas, pero que ha quedado prácticamente desierta ante la cuarentena "QuédateEnCasa" para evitar la propagación del Civid-19.

Con una fotografía, Katie Sutkowi dio a conocer que personal del Departamento de Parques y Espacios Recreativos de la Ciudad de Nueva York removió las canastas de algunas canchas públicas de basquetbol, para evitar que la gente salga de su aislamiento a jugar.

"Al menos, todavía tenemos el parque para perros al lado para entretenernos #StayHomeNYC#COVID19", expresó la usuaria.

Hasta el momento, Estados Unidos es el paísdel continente más golpeado por el Covid-19, con más de 2 mil muertes y 123 mil, 621 infectados.



Didn’t realize we were on the list — @NYCParks is removing our basketball hoop rims this morning, one of 80 #NYC parks to lose them to discourage crowds (but we still have the dog park next door for entertainment) #StayHomeNYC #COVID19 pic.twitter.com/OisngNneun

— Katie Sutkowi, MSW (@ksutkowi) March 27, 2020