En un hecho sin precedentes en la historia del deporte en el mundo, y claro en la NBA, un coach fue echado del campo al ser acusado por… su hijo.

Cría cuervos… El emblemático Doc Rivers, quien ahora dirige a los Clippers de Los Ángeles, fue expulsado por discutir con los oficiales del juego ante los Houston Rockets, por petición de su hijo, Austin Rivera, guardia del equipo texano.

Doc Rivers enloqueció, comenzó a discutir en medio de la duela con los oficiales del juego, mientras su hijo Austin desde un extremo pedía a los árbitros que le marcaran una falta técnica... Quizá fue por la petición del hijo, quizá no, pero no sólo le marcaron la falta al coach, sino que además lo expulsaron del encuentro.

La imagen más bizarra de esto, fue que Austin le hizo señas a su padre de que le llamaría, mientras esté dejaba la duela.



Hay que decir que Houston ganó el duelo 102 a 93 a la quinteta de Los Ángeles.

Esto no acabó ahí, ya que minutos después de que terminara el juego, Austin Rivers puso en su cuenta de Twitter: "Glup... El Día de Acción de Gracias va a ser raro... "



Welp.... thanksgiving is going to be weird....

— Austin Rivers (@AustinRivers25) November 14, 2019