La décimo primera edición del torneo por el Campeonato Universal del Consejo Mundial de Lucha Libre, arranca este viernes 8 de abril en la Arena México, con la fase en la que ocho monarcas nacionales vigentes se medirán por el pase a la final del torneo, programada para el próximo viernes 29 de abril.

El Terrible, último ganador del certamen en 2019, acepta el reto de ser considerado uno de los favoritos. "Para mí es un orgullo llegar como campeón completo, buscar más, todos los elementos vienen preparados. Qué decir del maestro Virus que tiene toda la experiencia, un Cancerbero que viene empujado muy fuerte. O Fugaz y Panterita del Ring, que son la sangre nueva, creo que enfrentarlos sería un mayor reto", aceptó el esteta regio.

Serán ocho los contendientes, y para dos de ellos, Cancerbero y Virus, la cita será especial, ya que llegan con el dolor de haber perdido hace unos días a su aliado Raziel, quien murió el pasado lunes y compartía con ellos el cetro nacional de tercias.



"Es triste, es lamentable, pero venimos con el ánimo en alto, y creemos que va a estar con nosotros en la esquina echándonos porras, y a lo que venga, creo que todos tenemos el mismo objetivo, con la condición de salir adelante y ser el nuevo campeón universal".

Reto en el que Virus no se confían de nadie. "Este es un gran torneo, y qué mejor enfrentar a todos los campeones. No puedes minimizar a nadie, todos son campeones, por algo están aquí, a luchar, a salir adelante, echarle ganas y ver con quién nos toca".

Otro de los rivales a vencer en esta etapa es Ángel de Oro, quien aclara que al ser un torneo individual, las alianzas quedan de lado, así que no descarta enfrentar a su compinche, El Terrible. "Todos queremos ser campeones, ganar ese boleto por el Campeonato Universal, es el primer pase para ser finalista. Vamos arriba del ring con todo el profesionalismo y a tener que sacar un campeón, las palabras sobran".

Finalmente, el campeón nacional medio, Templario no ocultó su deseo de lucir ante los mejores de la empresa. "Muy emocionado por las luchas que van a dar, y la 'cereza del pastel' va a ser el Campeonato Universal. Me estoy exigiendo mucho en el gimnasio, ya quiero estar arriba del ring".



SALEN A DAR LA SORPRESA

-



Panterita del Ring Jr. arriba con el cinturón nacional ligero en su poder, y sabe que este tipo de combates le dejarán mucha experiencia. "Estoy feliz porque al final es aprendizaje, el enfrentar a luchadores que ya tienen mucha experiencia, que son luchadores de calidad, para mí es algo muy bonito por estar poniendo a prueba todas mis habilidades".

Visión que comparte Fugaz, quien junto a Esfinge es dueño de los cinturones nacionales de parejas. "Es un gran reto como jóvenes, como novatos dentro de la empresa, enfrentar a todos estos campeones, con mucha experiencia, y juventud también".

"Es algo que impresiona bastante", reconoció en su turno, Esfinge. "Es la primera ocasión que estoy en este tipo de torneos. Cuando yo no estaba ostentando este campeonato era muy difícil poder alternar con ellos, es algo que me llena de mucho agrado, pueden surgir rivalidades muy buenas, esto me ayudará a sacar la casta".