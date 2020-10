DIA 15!! Si, aqui estoy! Despues de los 15 inmensos, laaargos y mas dolorosos dias de mi vida! 6 kilos menos, musculo caido, ojeras de 10 dias durmiendo 2 horas!, Un torax desgastado, dos pulmones con secuelas, dolores de cabeza extremos!, pensamientos siucidas, pocos amigos y una fanaticada increible!! todo esto es lo que esta detras de una persona con COVID19 dias buenos, malos y pesimos donde ni ganas de hablar tienes! Hoy, la vida y dios me han dado una segunda oportunidad! una manera de ver diferente las cosas! Estoy feliz, me siento feliz y vivo feliz! Y Lo poco o mucho que me toque vivivir asi sera!!! Señor COVID aun no se si sigue aqui conmigo pero quiero agradecerle por la gran enseñanza de vida que me a dado es hora de que usted tome su camino y yo el mio! Gracias por todo lo aprendido juro que jamas lo olvidare!! Con cariño el mas buscado BANDIDO.

A post shared by Bandido (@bandidowrestler) on Oct 5, 2020 at 9:29am PDT