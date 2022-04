En un abrir y cerrar de ojos, la temporada 2022 de la Fórmula 1 ya ha disputado tres carreras.

Son ya tres los Grandes Premios que se han corrido en distintas partes del mundo, siendo Australia el más reciente.

En el Circuito de Albert Park, en Melbourne, Sergio Pérez, piloto mexicano de Red Bull, subió al podio y colaboró con importantes puntos para su equipo, en la pelea por los dos campeonatos en disputa.



Checo Pérez se coloca en el cuarto puesto del mundial de la Fórmula 1, con 30 unidades. Por arriba de él están Carlos Sainz (Ferrari), George Russell (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari).

Por el momento, Pérez supera a su compañero Max Verstappen, actual campeón del mundo, que sólo ha sumado 25 unidades y que en Australia tuvo que abandonar la competencia.

DRIVER STANDINGS @Charles_Leclerc increases his championship lead to a larger margin than anyone did in 2021!

And, @GeorgeRussell63 makes a move into P2 #AusGP #F1 pic.twitter.com/uKUgMpR1UT

— Formula 1 (@F1) April 10, 2022