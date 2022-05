El camino de Checo Pérez por la Fórmula 1 vive desde el 2021, probablemente, su capítulo más exitoso.

Sergio Pérez, piloto tapatío que ha logrado mantenerse en la máxima categoría desde el 2011, justo cumplió una década en la F1 con su llegada al poderoso equipo austriaco.

Pero no todo ha sido color de rosa, al menos al principio.



Checo firmó con Red Bull con la presión, primero de los pilotos que tuvieron el asiento y no pudieron mantenerse como Pierre Gasly y Alex Albon, y luego de las críticas que mencionaban no tendría la capacidad para tomar el control de una de las escuderías punteras en la Fórmula 1.

Su adaptación no fue la mejor en un inicio, en las primeras cinco carreras parecía no dar un extra, comparado con el nivel mostrado en sus anteriores escuderías, sobre todo en Racing Point, hasta que llegó el Gran Premio de Azerbaiyán del 2021.

Fue en Bakú donde Pérez, sobre el RB16, contra todo pronóstico se llevó la victoria, su segunda como piloto en la categoría reina y la primera como volante de Red Bull.

De ahí en adelante el mexicano fue tomando más confianza, convenció a los jefes y concretó su renovación, misma que se confirmó el 27 de agosto. Entonces Checo ya tenía asegurado su lugar para el 2022.



La temporada fue avanzando, el tapatío siguió con la suma de puntos para él y para la escudería, mostró su espectacular cuidado con los neumáticos, pero también la forma de defender la posición sobre la pista, esa que lo llevó a ser nombrado "Ministro mexicano de defensa" por los seguidores de la F1.

Pérez tuvo vibrantes enfrentamientos, ese año, sobre todo con los Mercedes (Lewis Hamilton y Valtteri Bottas). Incluso, recordado y nombrado "Leyenda" por su compañero Max Verstappen, cuando defendió hasta el máximo el puesto 1 en la última carrera de ese año, situación que le favoreció a Max Verstappen a conseguir su primer campeonato de pilotos.

Ya en 2022, con un nuevo año por delante y las expectativas aún más altas, Pérez en un inicio se mostró más adaptado al nuevo monoplaza (RB18) que el neerlandés. Y aunque el europeo ahora ya no batalla con eso, Checo ha tenido, sin duda, su mejor temporada en la Fórmula 1.



Tanto es así que la polémica por el Gran Premio de España donde la estrategia dictó que los ingenieros pidieran espacio a Pérez para dejar pasar a Max, provocó molestia en el propio piloto jalisciense, pero al final, lo que también ha marcado Checo en Red Bull, el saber hacer equipo, le dio frutos, pues una semana más tarde, en Montecarlo, logró el sueño de muchos y que pocos logran, ganar el Gran Premio de Mónaco.

Tras esa tercera victoria en su carrera y que le permitió superar a Pedro Rodríguez para ser el mexicano más ganador en la máxima categoría, Pérez ya tiene una nueva renovación, una que le dará dos años más en el asiento de los austriacos y que seguramente le dará más alegrías a todos sus aficionados y por qué no, pelear por el título del mundo.

Lee también: Así marchan Checo Pérez y Red Bull en los campeonatos de la F1 tras el GP de Mónaco

Never give up on your dreams Vamos @SChecoPerez #F1 pic.twitter.com/4h1pA92d82

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 31, 2022