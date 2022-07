Vaya momento que vivió el piloto mexicano Checo Pérez durante las prácticas libres del Gran Premio de Hungría.

Mientras el tapatío buscaba hacer un buen tiempo para terminar con los punteros en los primeros entrenamientos libres del GP número 13 de la temporada 2022 de la Fórmula 1, los estornudos atacaron al volante de Red Bull.



El video del momento fue compartido por la F1: "¡Salud, Checo! No querrás estornudar mientras conduces un auto de F1".

En las imágenes se escucha al mexicano estornudar tres veces mientras por la radio le dicen "salud"; Checo les respondió: "Oh, un poco de alergia en este lugar".

Lee también: Equipo de la Liga MX vuelve a la televisión abierta con TV Azteca

Bless you, Checo!

You don't want to be sneezing while driving an F1 car #HungarianGP #F1 @SChecoPerez pic.twitter.com/z95t6T7chT

— Formula 1 (@F1) July 29, 2022