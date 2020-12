El Gran Premio de Sakhir tuvo una complicación en la primera vuelta sobre el circuito de Bahrein, que perjudicó a los pilotos Max Verstappen, de Red Bull, y Charles Leclerc, de Ferrari.

El mexicano Sergio Pérez (Racing Point) también estuvo involucrado, pero pudo regresar a la carrera, penúltima en el calendario de la temporada 2020 de la Fórmula Uno.

La salida fue casi limpia, con el intercambio de posiciones en la cabeza entre los Mercedes. Para la cuarta curva, Verstappen se colocó entre Valtteri Bottas y Pérez, mientras el holandés intentó frenar para evitar problemas, Leclerc impactó contra la parte trasera del tricolor.

El monegasco destrozó el eje delantero izquierdo y Verstappen se fue por fuera para evitar el impacto, pero impactó ante muro; Leclerc también terminó contra las protecciones; ambos quedaron fuera del GP.

“Básicamente, estaba en quinto lugar y estaba uno al lado del otro un poco detrás de Max y traté de adelantarlo en la curva cuatro. Había visto a Checo [Pérez] pero esperaba que diera la vuelta a Valtteri y se quedara allí. Pero allí, pero creo que después decidió volver al interior y yo estaba allí y luego fue demasiado tarde para mí, demasiado lento”, comentó Charles, aceptando la responsabilidad.

“Entonces no creo que sea un error de Checo, no le echo la culpa a Checo, si hay alguien a quien culpar hoy soy yo. Pero diría que es más desafortunado que culpar”.

leclerc's fault. braking too late that he locks up. look how early max braked. "i mean he can't just do that" he had plenty much of space but couldn't use it cause of the lock up. pic.twitter.com/qRLhpAjwbe

— shrek (@urlocalrave) December 6, 2020