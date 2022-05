Carlos Alcaraz no le tiene miedo al éxito

Carlos Alcaraz Garfia es el deportista del momento, el adolescente de apenas 19 años (cumplidos el 5 de este mes) sacude el circuito tenístico mundial y después de conquistar —el pasado domingo— el Masters 1000 de Madrid (dejando en el camino, entre otros, a Rafael Nadal y a Novak Djokovic), avanzó hasta el sexto escalón del ranking y va por todo. No tiene techo Carlitos (como le agrada que lo llamen). Está rompiendo marcas de precocidad.

Veteranos y jóvenes lo llenan de elogios, le endulzan el ego, pero parece asumir el nuevo escenario con naturalidad y ahora apunta a ganar un Grand Slam. “Estoy en El Palmar. Estoy en casita”, saluda Alcaraz a La Nación, a través de una videollamada.

—¿Cómo haces para manejar la explosión de tu popularidad?

—Lo estoy llevando bastante bien. Tengo claro que poco a poco me resultará más difícil exponerme, hacer cosas en público y demás. Pero al final hay que tener las cosas claras. Poco a poco me va costando más, pero de momento lo llevo bien.



—A diferencia de otros jugadores, no tienes problemas en decir: “Estoy preparado para ganar un Grand Slam este año”.¿Por qué?

—Bueno, no tengo miedo de decir que estoy preparado para ganar un Grand Slam. Físicamente me encuentro muy bien. Mentalmente estoy fuerte y al final eso es lo que hace falta para ganar un Grand Slam. Ahora me está acompañando el nivel. Es un cúmulo de cosas que me pueden tirar para arriba y no tengo miedo de decir que estoy preparado para hacerlo.

Visto como el nuevo gran heredero del Big 3 —Nadal, Djokovic y Federer—, el chico asegura que “a Rafa le robaría el espíritu de lucha, a Federer, la elegancia, la variedad de golpes, y a Djokovic la elasticidad y el físico”.