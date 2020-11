Blue Panther Jr. busca honrar su legado en las batallas estelares

Seis años han pasado desde la tarde en la que Blue Panther le pasó la estafeta del personaje a Blue Panther Jr. Reto que no ha sido sencillo de enfrentar para el joven enmascarado, quien sabe que es momento de dar el salto a los lugares estelares para hacer crecer el legado que le entregó su padre.

Y quiere hacerlo aliado a un estilo poco explotado en su trabajo. Lo cual no implica cambiar de bando, va más allá, aclara. "Cuando expresé que no estaba a gusto en la esquina técnica, creo que no lo hice de la manera correcta. No es tanto ir a la esquina ruda, sino mostrar ese estilo que nadie conoce y cree que yo tenga", advirtió el esteta.

Siendo más específico, agregó. "No quiero que me vean como a mi papá, que es un luchador técnico, que le cae bien a la gente, eso lo quiero modificar. Quiero que la gente me vea con ese lado rudo, no importa la esquina, sino la transformación que podemos tener, porque mi papá mucho tiempo fue rudo, es su esencia y también la nuestra".

LEER MÁS: Dos positivos a Covid-19 en el América

Tendrá oportunidad de hacerlo en un evento importante, con las miradas puestas en su desempeño: el torneo de la 'Leyenda Azul', que veinte años atrás conquistó su progenitor, quien fue el único que recibió el preciado trofeo de manos de Blue Demon, a quien se honra en el certamen.

Así que sería algo muy especial conseguir la victoria el próximo 27 de noviembre en la Arena México. "Primero, porque hace 20 años lo ganó mi padre y por los lazos tan especiales que hubo entre él y el profesor Blue Demon. En ese tiempo, estaba como en segundo de secundaria y un poco alejado de la lucha libre, pensando en otras cosas, pero recuerdo que mi papá llego muy alegre por haberlo ganado".

Será además, su debut en la competencia, así que motivos para llegar bien preparado le sobran. "Es una oportunidad que se me ha brindado y pienso tomarla muy en serio. Voy a enfrentar a grandes rivales como el Diamante Azul, son buenas noticias dentro de todo lo que nos está sucediendo. Quiero que vean que no solo puedo estar con luchadores de media tabla, sino que enfrentar a los que ya tienen un prestigio".

LOS RIVALES

El grupo de dieciséis luchadores que buscarán la ganar la décimo primera edición se completó con el anuncio de la incorporación de Forastero, Niebla Roja y Ángel de Oro, quienes se unen a Diamante Azul, Sansón, Vangellys, Ephesto, Guerrero Maya Jr., Cancerbero, Cuatrero, Valiente, Kraneo, Stuka Jr., El Terrible y El Rey Bucanero.

Tres de los protagonistas buscarán ganar el torneo por segunda ocasión. El Rey Bucanero lo hizo en el 2006 venciendo a Atlantis. Dos años más tarde, El Terrible derrotó a Marco Corleone, mientras que el Diamante Azul conquistó el trofeo en el 2012, sobre El Último Guerrero.