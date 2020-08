Atletas se manifiestan en redes sociales en contra del racismo

Después del boicot por parte de jugadores de los Bucks, que obligó a la NBA a posponer los juegos de este miércoles, y que desencadenó una sería de eventos deportivos pospuestos en protesta contra el racismo en Estados Unidos, diferentes estrellas del deporte estadounidense reaccionaron en redes sociales.

El más llamativo fue LeBron James, figura de los Lakers de Los Ángeles y uno de los portavoces más importantes en la liga, quien insultó a Donald Trump.

“Que se joda este hombre. Demandamos un cambio. Estoy harto de esto”, publicó The King en Twitter.

FUCK THIS MAN!!!! WE DEMAND CHANGE. SICK OF IT

Por otro lado, los jugadores de los Bucks emitieron un mensaje ante los medios de comunicación, tras negarse a jugar este miércoles el quinto partido de la serie frente al Magic.

Sterling Brown y George Hill, en representación de la quinteta de Milwaukee, explicaron por qué tomaron la decisión de ausentarse de la duela en la burbuja de Orlando.

“Pensamos que sería mejor, como equipo, generar ideas y educarnos más sobre este tema”, abrió Hill.

Otra deportista que se pronunció en redes sociales, fue la tenista japonesa, Naomi Osaka, quien renunció a jugar mañana las semifinales del Western & Southern Open.

“Antes que una atleta, soy una mujer negra. Y como tal, siento que hay asuntos mucho más importantes que necesitan más atención e inmediata que verme jugar tenis”, expuso en un comunicado.



Otras estrellas, como DeMar Rozan, Donovan Mitchell y Jamal Murray, levantaron la voz. Después, incluso, jugadores de la NFL se unieron a las protestas:

Respect to the guys in the Bucks locker room. Taking a stand for what they believe in and for justice! https://t.co/mLKURgaqiO

— Devin&Jason McCourty (@McCourtyTwins) August 26, 2020