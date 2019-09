Así se disculpó Lewis Hamilton por tirar el celular de un fan

Una curiosa anécdota tuvo lugar en los paddocks durante el GP de Singapur, cuando el piloto británico Lewis Hamilton iba montado en un scooter y provocó un pequeño "accidente".

Sucede que mientras un fan se dedicaba a tomar fotos y recuerdos de ese momento, el campeón de la F1 circulaba con prisa en un monopatín, ésta vez no contó con la misma habilidad que en su monoplaza y tiró por accidente el Iphone del seguidor, el cual terminó bastante dañado por la caída.

El incidente no pasó desapercibido para el piloto por lo que, a manera de disculpa, autografió el dispositivo expresándose apenado por lo sucedido.

"Lo siento mucho. Estaba corriendo para subir al coche". Frase que remató con su rúbrica, fecha y lugar de la competencia.

"Did I ever tell you about the time @LewisHamilton knocked my phone out of my hand?"

"*That* Lewis Hamilton?"

"Yes"

"No -prove it"

"OK" #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/WT9JlTTVsA

— Formula 1 (@F1) September 23, 2019