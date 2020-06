Alessandro Zanardi está hospitalizado y "grave" tras accidente

Alessandro Zanardi, expiloto profesional italiano de Fórmula Uno y ganador de cuatro medallas de oro paralímpicas, está en condiciones graves tras el accidente sufrido este viernes durante una exhibición y fue sometido a una “delicada intervención de neurocirugía”.

“Está hospitalizado en condiciones gravísimas en el policlínico Santa María alle Scotte (Siena, Toscana, centro) Alex Zanardi, piloto automovilístico, paraciclista y conductor televisivo, que quedó involucrado en un accidente en las afueras de Siena”, se lee en el comunicado oficial del hospital toscano en el que está ingresado.

“Zanardi ha sido trasladado al hospital en helicóptero y llegó a las 18.00 hors. Los profesionales le han atendido de forma inmediata y sus condiciones están gravísimas por el fuerte trauma sufrido en la cabeza y está en este momento sometido a una delicada intervención de neurocirugía”, agregó.



