Abraham Ancer vs Tiger Woods en la President’s Cup

Al mexicano Abraham Ancer se le cumplió el sueño: se medirá de tú a tú contra Tiger Woods.

El tamaulipeco chocará frente a su ídolo de la infancia en la última ronda de la President’s Cup, en la que el equipo Internacional lidera 10-8 contra el de Estados Unidos.

En su debut en el torneo que divide a la élite de los golfistas norteamericanas contra los mejores del resto del mundo, Ancer ha encabezado a la brigada internacional y apunta para convertirse en el mejor jugador del certamen, pero deberá pasar una prueba muy complicada para cerrar el certamen.

El tricolor adelantó a EL UNIVERSAL Deportes que su deseo para la President’s Cup era medirse frente a Woods, quien es el capitán de Estados Unidos y se eligió a sí mismo como jugador, algo inédito en el certamen.

“Ya me ha tocado jugar con él en el WGC México Championship y en el BMW Championship. De ahí en fuera, no me importa con quién pueda enfrentarme”, explicó el mexicano.

“Jugar con Tiger cambia la experiencia. Hay que mentalizarse, porque siempre están como locos por toda la galería que lo acompaña. Ya lo experimenté y no me afecta”, relató.

Ancer se mantiene invicto en la President’s Cup, con dos victorias y un empate; Woods tiene un par de triunfos también.

El duelo, formato match-play, arranca a las 17:02 horas tiempo del Centro de México, y será el primero de la última ronda. Los otros choques son: Tony Finau vs Hideki Matsuyama (Japón); Patrick Reed vs CT Pan (Taiwán); Dustin Johnson vs Haotong Li (China); Bryson DeChambeau vs Adam Hadwin (Canadá); Gary Woodland vs Sungjae Im (Corea); Patrick Cantlay vs Joaquín Niemann (Chile); Xander Schauffele vs Adam Scott (Australia); Webb Simpson vs Byeong Hun An (Corea); Justin Thomas vs Cameron Smith (Australia); Matt Kuchar vs Louis Oosthuizen (Sudáfrica) y Rickie Fowler vs Marc Leishman (Australia).