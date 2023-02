La lucha libre es un deporte de alto riesgo, y sus protagonistas suelen sufrir duras lesiones durante su andar en los cuadriláteros.

Momentos difíciles que se complican cuando quien sufre el percance trabaja de manera independiente, es decir, que lo hace sin un respaldo por parte de alguna empresa.

Un caso reciente es el de la luchadora Diosa Quetzal, quien arrastró por varios meses molestias en una de sus rodillas, situación que terminó obligándola a detener su camino en el pancracio, siendo necesaria una cirugía para remediar sus males.

"En las últimas luchas que he tenido, he enfrentado algunas complicaciones que no me han permitido terminar las luchas, y la más reciente en la Arena Naucalpan, ya no pude iniciarla", compartió la esteta en un video a través de sus redes sociales.

Detalló que hace tiempo sufrió una lesión en la rodilla, “sentí que la rodilla se movió de su lugar, pero el dolor cedió y continué".

Sin embargo, el malestar volvió con más frecuencia y decidió hacerse una resonancia magnética. “El resultado es que mis ligamentos están rotos. Así que para poder estar al cien debo operarme”.



El costo de la operación es elevado, y al no contar con los recursos económicos para cubrirla, gente cercana a Diosa Quetzal creó una campaña de donación, “para tener una cirugía y recuperación adecuadas”.

“Este Go Fund Me es para la luchadora mexicana Diosa Quetzal. La misma sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior y se encuentra fuera de acción. Quetzal se gana la vida como luchadora profesional. Actualmente, Diosa Quetzal no cuenta con seguro médico ni los recursos para costear una cirugía de esta magnitud”, se lee en la plataforma donde se lanzó la iniciativa.

Diosa Quetzal ha tenido que cancelar todas sus presentaciones debido a la lesión y no podrá regresar a los cuadriláteros hasta que dicha lesión sea corregida. “Necesita de nuestra ayuda para poder volver a obtener calidad de vida y continuar caminando sin empeorar su lesión. No hay donación pequeña. Estaremos eternamente agradecidos con lo que puedan ayudar”.

¿QUIÉN ES DIOSA QUETZAL?

La luchadora Diosa Quetzal es originaria del Estado de México y en septiembre del 2023 cumplirá una década como esteta profesional.

Después de perder la incógnita en el año 2017, a manos de Keyra. Logró mantenerse vigente y ha vencido en combates de apuesta a Black Moon, Sexy Itzel y Super Kiss. En los dos primeros casos conquistó máscaras, y rapó al tercero.

También puedes leer: Una lesión frena las rudezas del Terrible en el CMLL